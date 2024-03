Le PAGELLE di Lazio - Juventus: l'insospettabile Marusic, Kamada che sorpresa!

Tempo di lettura: 2 minuti

PAGELLE LAZIO JUVENTUS - Una vittoria da Lazio, sofferta ma meritata. Un gol di Marusic regala a Tudor il primo acuto sulla panchina biancoceleste. Cade, d'altro canto, la Juventus di Massimiliano Allegri, spuntata e in difficoltà. Di seguito le pagelle assegnate ai calciatori laziali a firma di Daniele Izzo.

Serie A, le pagelle di Lazio - Juventus

MANDAS 7 - Si diverte a sciabolare palloni in tutto il campo. Ma è bravo anche da portiere: cancella a Chiesa una doppia occasione, poi cala la parata salva-risultato su Cambiaso.

MARUSIC 7,5 - Trova il centesimo che serve a fare l'euro proprio all'ultimo istante, con un colpo di testa che manda in visibilio il popolo biancoceleste. È il più insospettabile dei supereroi che arriva a salvare la prima panchina di Tudor.

CASALE 7 - Revitalizzato dalla cura Tudor. È tornato roccioso e preciso, non è mai andato fuori tempo: insomma, il difensore di livello nazionale che tutti avevano apprezzato a Verona.

ROMAGNOLI 6,5 - Uomo contro uomo, come vuole il suo nuovo allenatore: segue Kean in ogni dove e di fatto lo annulla.

GILA 7 - Sfila da centrale ed è il migliore. Sale in passerella da terzino sinistro e strappa la standing ovation. Tutti i palloni che tocca diventano oro, come un moderno re Mida.

KAMADA 6,5 - Tudor lo mette alla prova con un tema libero, lui scarabocchia qualche pallone di troppo nel primo tempo ma nella ripresa sale in cattedra. Un altro capace di portare a casa il segno più. Kamada che sorpresa.

(Dal 79' GUENDOUZI 6,5 - Gli bastano undici minuti per confermare che con lui in campo la Lazio è un'altra squadra: pennella sulla testa di Marusic il pallone che vale il vantaggio e poi esplode di gioia con i compagni)

CATALDI 6 - Non gli sembra vero: libero da dettami tattici, torna a lanciare e sventagliare senza sosta. Scene che all'Olimpico non si vedevano da tanto tempo.

(Dal 79' VECINO sv - Ha sul destro la palla della vittoria, ma la cestina malamente)

FELIPE ANDERSON 7 - Da ala destra si diverte a disegnare illuminanti passaggi per i compagni, da trequartista li fa a giocare a muretto, poi chiude a sinistra. Anche Tudor, come Sarri, a lui non rinuncia mai.

PEDRO 6 - Esce dall'uovo di Pasqua come una sorpresa e si francobolla a Locatelli. Quando deve offendere, però, è spesso impreciso: una stranezza per chi ha giocato più di 880 partite in carriera.

(Dal 57' ISAKSEN 6 - Mette in campo poca tecnica, ma tanto fisico)

ZACCAGNI 6 - Daje de tacco, daje de punta: ballo come la suora Assunta, ma i compagni non lo capiscono. Così finisce per perdere più di un pallone. Migliora con il passare dei minuti e alla fine esce stremato.

(Dal 83' LUIS ALBERTO sv - Gioca due possessi: con il primo mette in porta Vecino, con il secondo va a centimetri dal vantaggio)

CASTELLANOS 5,5 - Alza la cornetta e squilla due o tre volte, peccato che la rete non sia in vena di risposta. Il resto della partita la passa a battagliare con Bremer e Rugani.

(Dal 57' IMMOBILE 6 - Raccoglie una prestazione di voglia e un giallo evitabile)

ALL. TUDOR 7 - Dobrodošli Igor, Benvenuto Tudor. L'allenatore croato comincia l'avventura in biancoceleste con una vittoria sofferta, ma meritata. Schiera in campo una squadra camaleontica, rilancia Kamada e sceglie Pedro. Tiene gli assi nella manica, ma è bravo a calarli al momento giusto. Luis Alberto suona la carica, Guendouzi è decisivo con l'assist. Miglior modo di esordire non c'era.

Daniele Izzo

@danieleizzo94