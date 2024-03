Le PAGELLE di Lazio Milan: Guendouzi leader, Immobile ci prova sempre

Tempo di lettura: 2 minuti

PAGELLE LAZIO MILAN - La Lazio cede il passo al Milan al termine di una partita incredibile. I biancocelesti finiscono in otto: espulsi Luca Pellegrini, Marusic e Guendouzi. Decide Okafor a pochi minuti dalla fine. Di seguito le loro pagelle, e quelle di tutti i calciatori laziali, a firma di Daniele Izzo.

Serie A, le pagelle di Lazio - Milan

PROVEDEL 6,5 - Smarca perennemente straordinario. Dopo gli interventi di Firenze, cala la paratissima su Loftus-Cheek e pesca il jolly con Leao. Sfiora il doppio miracolo sull'azione del gol rossonero, ma alla fine è costretto a capitolare al destro di Okafor.

MARUSIC 5,5 - Il Comandante gli affida la missione più difficile: limitare Leao. Lui risponde "sissignore" e da buon soldato indossa l'elmetto assolvendo la mansione. Mezzo voto in meno per l'espulsione nel finale. Più che altro perché priva Sarri di scelta nella prossima giornata.

GILA 6,5 - Lo stadio Olimpico è l'aula, gli attaccanti del Milan gli studenti e lui il professore esperto di difesa che tiene una lezione magistrale. Vederlo sbagliare è divenuta ormai cosa rara, quasi impossibile.

ROMAGNOLI 6 - L'anticipo su Giroud diventa giocata consolidata e quasi abitudinaria. Anche quando la Lazio resta in inferiorità numerica.

LU. PELLEGRINI 4,5 - Più spericolato del primo Verstappen. Più ingenuo di un calciatore alle prime armi. La situazione in cui riceve il secondo giallo è particolare, ma non doveva cadere nella trappola rossonera.

GUENDOUZI 7 - È cuore e polmoni della Lazio. Gestisce la temperatura della squadra sfidando gli avversari e consigliando i compagni. Più o meno la definizione che sul dizionario spiega la parola "leader". Finisce espulso, ma poco importa.

VECINO 6,5 - Stabilizza i frame calcistici di tutta la squadra, facendo sia il frangiflutti sia il regista vecchio stampo.

(Dal 77' CATALDI sv - Mette a disposizione il suo acume tattico con la Lazio in dieci)

LUIS ALBERTO 6 - Se l'altro dioscuro del centrocampo è il termometro emozionale della squadra, lui è quello tecnico. Gioca un tempo ai suoi livelli, poi diventa il sacrificio di Sarri per riequilibrare la squadra.

(Dal 59' HYSAJ 6 - Soffre meno di Pellegrini e si concede persino qualche sgroppata)

FELIPE ANDERSON 5 - Vive una serata paradossale: è caparbio ed efficace quando deve recuperare il pallone, lento e impreciso quando deve gestirlo. Tra gli attaccanti biancocelesti è sicuramente quello più sotto tono.

CASTELLANOS 5 - Gabbia morde, Kjaer sgranocchia. I due centrali del Milan gli sono sempre alle calcagna e lui, a parte qualche sponda, non si vede mai.

(Dal 59' IMMOBILE 6,5 - Entra tra le polemiche e sfiora più volte il gol. Capitano vero in un finale di partita difficile e condizionato dalle scelte arbitrali)

ZACCAGNI 6 - Non corre, vortica: come Taz dei Looney Tones. Una volta va a destra, l'altra a sinistra e poi ricomincia. Florenzi non lo prende mai ed esce dallo stadio Olimpico con il mal di testa.

(Dal 65' ISAKSEN 6 - Ha di fronte Theo Hernandez ma lo sfida senza paura)

ALL. SARRI 6 - Dargli un voto stasera è difficile. La sua Lazio gioca, lotta e non demorde. Costruisce un'azione anche in 8 contro 11. Il risultato finale, però, è una nuova sconfitta. L'ennesima zero nella casella bottino che molto probabilmente allontana in maniera definitiva i biancocelesti dalla corsa all'Europa

Daniele Izzo

@danieleizzo94