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PAGELLE Lazio Parma 2-1: Taylor e un autogol di Diego Carlos per la settima sinfonia di Gattuso
Le pagelle dei calciatori della Lazio nella sfida di Serie A contro il Parma, match valido per l’8a giornata di campionato: ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dalla redazione di Lazionews.eu.
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Le pagelle di Lazio Parma: i voti ai biancocelesti
- Christos MANDAS, 6,5 – Non viene impegnato in chissà quali interventi, ma il greco si conferma uno dei più importanti acquisti di questa nuova Lazio targata Rino Gattuso. Le parate migliori ci sono nel primo tempo, poi grande autorevolezza nel guidare la difesa. Sul gol del Parma non ha granché colpe.
- Floriani MUSSOLINI, 7 – Crossa, spinge, affonda, salta l’uomo, va in sovrapposizione: Floriani è sempre di più un terzino tuttofare. Anche quando tornerà Marusic, non sarà affatto facile togliergli la titolarità.
- Josip SUTALO, 7 – Un’intuizione di mercato assoluta. L’ex Ajax sembra un veterano in maglia biancoceleste, ha appreso i meccanismi di Gattuso in pochissimo tempo e guida la retroguardia da vero leader.
- Oliver PROVSTGAARD, 6 – Una partita solida, quella del danese. Con Sutalo forma una coppia affidabile, in due o tre circostanze è risultato decisivo. Gattuso lo cambia nella ripresa per via del giallo, non per demeriti sul campo.
- Diogo LEITE, 6,5 – Entra benissimo in partita mostrando autorevolezza e sicurezza nelle giocate. Bravo nelle uscite, nella conduzione del pallone, nelle scalate e in alcune chiusure importanti sugli attaccanti dei ducali. Cambiando i centrali, quindi, la sostanza non cambia.
- Nuno TAVARES, 7 – Provoca l’autogol di Diego Carlos, inarrestabile sulla sinistra in fase di spinta, si trova a meraviglia con Zaccagni nello stretto e costituisce sempre un pericolo per la retroguardia degli emiliani. Più solido anche in fase difensiva, con Gattuso sta diventando un calciatore completo.
- Davide FRATTESI, 6,5 – L’ex Inter è una certezza, anche quando non regala giocate e gol da copertina. Solido e attento a centrocampo, ha la solita gamba negli inserimenti ed è utilissimo in fase di copertura.
- Reda BELAHYANE, 7 – Piedi da grande centrocampista e testa da grande regista. Il nuovo corso di Reda alla Lazio fa stropicciare gli occhi a Gattuso e a tutti i tifosi biancocelesti. Sicurezza nel proteggere il pallone, lo chiede anche quando è marcato, si trova a meraviglia con le due mezzali ed è anche un abile interdittore.
- Kenneth TAYLOR, 7,5 – In forse fino all’ultimo dopo il fastidio rimediato contro la Juventus, invece gioca e determina anche. Il tiro che regala la prima rete ai biancocelesti è chirurgico, piattone aperto e Corvi bucato. A centrocampo è una certezza, ora anche come uomo gol.
- Fisayo DELE-BASHIRU, 6,5 – Il gol contro la Juventus lo ha galvanizzato. Non si è ripetuto contro i ducali, ma l’impatto al suo ingresso è stato più che positivo. Migliorato nel giocare tra le linee, ha gamba per spezzare le linee di difesa avversarie e ha fame di partite. Anche il nigeriano ha tutt’altra linfa.
- Gustav ISAKSEN, 6,5 – Segna nel primo tempo, ma il gol viene annullato. La prestazione di Torino è stata maiuscola, questa di ottimo livello pur senza eccellere. Il danese sta trovando, con Gattuso in panchina, sempre più continuità e costanza di rendimento.
- Manuel LAZZARI, 6 – Entra sul finale di secondo tempo ma i minuti che gli concede Gattuso li sfrutta bene. Fa qualche cross pericoloso, salta l’uomo in più occasioni e dimostra di essere in grande condizione fisica.
- Tijjani NOSLIN, 6,5 – L’olandese ci prova con qualche conclusione, poco precisa, ma il suo più grande contributo è nella costruzione del gioco e nella salita della squadra. Viene a raccordare, gioca di sponda e lo fa sempre con grande qualità.
- Mattia ZACCAGNI, 7 – Punta, salta l’uomo, crea sovrapposizioni, ha gamba e grande condizione atletica. Sulla sinistra è imprendibile, le combinazioni con Tavares vanno a memoria e sfiora anche il gol in due occasioni. Il capitano è definitivamente rinato.
- Alfonso PEDRAZA, 6 – Lo spagnolo fa il suo, pur senza mai rubare l’occhio più di tanto. Come rincalzo è ottimo, bravo a farsi trovare pronto quando Gattuso lo chiama.
Mister Gennaro GATTUSO, 8 – Semplicemente magistrale. Settima vittoria in otto gare, 22 punti in classifica e, momentaneamente, primo posto in solitaria in classifica. Squadra che gioca a tutto campo, verticalizza, segna e, soprattutto, subisce pochissimo. Un autentico capolavoro quello di Rino.
di Claudio Troilo
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