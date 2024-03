Le PAGELLE di Lazio Udinese: sprofondo biancoceleste, si salvano solo Gila e Zaccagni

Tempo di lettura: 2 minuti

PAGELLE LAZIO UDINESE - Non c'è luce in fondo al tunnel della Lazio. I biancocelesti perdono un'altra chance e salutano, forse definitivamente, l'Europa. Allo stadio Olimpico, infatti, passa l'Udinese. Succede tutto a inizio ripresa: segna Lucca, poi l'autogol di Giannetti propiziato da Zaccagni e il nuovo vantaggio firmato Zemura. Di seguito le pagelle dei calciatori laziali a firma di Daniele Izzo.

Serie A, le pagelle di Lazio - Udinese

PROVEDEL 5,5 - Passa mezzora a sorseggiare tè caldo con gli steward, poi gli piove addosso lavoro. È bravo su Giannetti, ancor di più su Kamara. Ma non può nulla sul micidiale uno-due di Lucca e Zarraga.

LAZZARI 5 - Impreciso sotto porta, così come nelle assistenze ai compagni. Insomma, produce tanto ma non concretizza.

GILA 6 - È l'unico a far salire i decibel dell'Olimpico in un primo tempo di silenziosa contestazione. Tra i soli a provarci in una ripresa maledetta. Verrebbe quasi da dire: "Salvate il soldato Mario".

ROMAGNOLI 4,5 - Ne combina una più di Carlo in Francia: viene saltato da Thauvin, non marca Lucca e non scherma Zarraga.

HYSAJ 5 - Meglio quando deve difendere. Ed è un paradosso se si pensa che i gol arrivano entrambi dalla sua parte.

VECINO 5,5 - Prima mezzala, poi metronomo: né zuppa, né pan bagnato. Prova come può a dare fisicità e geometrie al centrocampo

CATALDI 5 - Payero, Lovric e Thauvin lo catturano dopo pochi minuti e lo riconsegnano alla Lazio solo prima della sostituzione.

(Dal 60' KAMADA 4,5 - Sbaglia tutto quello che si può sbagliare. L'ennesima prestazione negativa di una stagione da dimenticare)

LUIS ALBERTO 5,5 - Un po' direttore d'orchestra, un po' vigile. Muove pallone e compagni cercando varchi nella difesa dell'Udinese, ma non è abbastanza.

(Dal 79' PEDRO sv - Non lascia il segno)

FELIPE ANDERSON 5 - Partecipa senza fortuna al tiro al bersaglio alla porta friulana. Ma Martusciello lo richiama in panchina dopo appena 45 minuti.

(Dal 46' ISAKSEN 5 - Il più pimpante dei subentrati: ha un'occasione ma sbatte su Okoye)

IMMOBILE 5 - Ha dimenticato a casa l'arma del cinismo e ancora una volta esce dal campo sconsolato e poco convinto della scelta dello staff tecnico.

(Dal 60' CASTELLANOS 4,5 - Qualche sponda e niente più: un po' poco per chi dovrebbe raccogliere l'eredità di Immobile)

ZACCAGNI 6 - Ci prova in tutti i modi, ma l'Udinese è un pungiball e respinge tutto. Tanto che per trovare la via della rete deve addirittura far carambolare il pallone su un avversario.

ALL. MARTUSCIELLO 4 - Manca tutto alla Lazio del duo Martusciello - Sarri: intensità, voglia, coraggio e attenzione. Prende un gol rientrata dall'intervallo e un altro subito dopo aver pareggiato. Nell'ultimo periodo ha vinto solo a Torino, per il resto sconfitte con Bologna, Milan, Fiorentina, Bayern Monaco e ora Udinese: un ruolino di marcia da zona retrocessione, che spinge i biancocelesti sul baratro di una stagione anonima e insapore.

Daniele Izzo

@danieleizzo94