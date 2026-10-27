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PAGELLE Sassuolo Lazio 2-6: Noslin incanta, Isaksen segna solo a giro. Sestina e primato in classifica!

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1 ora ago

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Pagelle Sassuolo Lazio Serie A 2026 2027

Le pagelle dei calciatori della Lazio nella sfida di Serie A contro il Sassuolo, match valido per la 9a giornata di campionato: ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dalla redazione di Lazionews.eu.

Leggi anche: Bruttissimo fallo di Thorstvedt su Zaccagni! Il Sassuolo resta in 10 dopo trenta minuti

Le pagelle di Sassuolo Lazio: i voti ai biancocelesti

  • Christos MANDAS, 7 – Non troppo impegnato nel corso del match, nei due gol subiti non ha responsabilità. La deviazione di Sutalo, nel primo caso, lo trae in inganno. Bravo con i piedi a innescare molte azioni pericolose della Lazio. Su Bowie, nel finale, è semplicemente miracoloso (anche se era fuorigioco).
  • Floriani MUSSOLIN, 7 – Arrivato anche il suo battesimo del gol, per il momentaneo tris della Lazio. Poi corre, difende, sulla corsia di destra è un pendolino inesauribile. Si perde qualche volta Laurientié, ma in una partita così glielo si può perdonare.
    • Manuel LAZZARI, 6 – Il suo lo fa, e anche bene. Entra in una partita con l’inerzia già scritta, ma non sfigura.
  • Josip SUTALO, 7 – Semplicemente una certezza. Il croato non si smentisce, forse è un po’ leggero nel secondo gol del Sassuolo ma nel corso dei 90 minuti guida la difesa con grande autorevolezza.
  • Diogo LEITE, 7 – Benissimo anche il portoghese. Sostituisce alla grande Provstgaard, e non lo fa rimpiangere. Grande qualità nelle uscite e anche nelle chiusure, sempre pulito e attento.
  • Nuno TAVARES, 7 – L’asse con Zaccagni funziona a meraviglia, nel corso del match serve tre o quattro palloni filtranti che valgono il prezzo del biglietto. Meno strappi sulla fascia, oggi giocate più ragionate e riflettute.
    • Alfonso PEDRAZA, 6,5 – Entra bene anche lo spagnolo. Molti dai e vai, sbaglia pochi passaggi e le scelte sono sempre pertinenti.
  • Davide FRATTESI, 6,5 – Non una delle sue partite migliori, a far scendere un po’ il voto c’è anche il rigore sbagliato oltre a quello di Zaccagni. Lotta, aiuta, fa bene a centrocampo e nel raccordo con gli attaccanti, ma rispetto ai compagni oggi un po’ più sottotono.
  • Reda BELAHYANE, 7 – Ormai è imprescindibile. Non sbaglia un passaggio, o quasi. Gioca nello stretto, nel lungo, funziona come regista e anche come interdittore. Eleganza e qualità nelle giocate, ormai Ringhio non lo toglie più.
  • Kenneth TAYLOR, 8 – Inventa un piazzato chirurgico da dentro l’area che sblocca il match. Serve una palla capolavoro che taglia la difesa avversaria a Floriani Mussolini per il tris della Lazio. Smista, gioca nello stretto, raccorda i reparti e recupera anche tantissimi palloni: semplicemente perfetto.
    • Fisayo DELE-BASHIRU, 6,5 – Entra benissimo in partita, serve la palla per il secondo gol di Noslin e gioca con intelligenza tutti i palloni che passano per i suoi piedi.
  • Gustav ISAKSEN, 7,5 – Ormai il danese ci ha preso gusto e segna solo con il tiro a giro alla Del Piero, anzi, alla Isaksen. Oltre alla rete, è suo l’assist al bacio per il quarto gol firmato capitan Zaccagni. Segna, fa segnare, è in grande condizione fisica e sulla corsia di destra è sempre più imprendibile.
    • Matteo CANCELLIERI, 6,5 – Sfiora la settima rete, peccando un po’ di egoismo, ma l’impatto che ha con la partita è più che positivo. L’andamento del match lo ha aiutato, ma si è fatto trovare pronto.
  • Tijjani NOSLIN, 8 – Due gol capolavoro, uno più bello dell’altro. Il primo, un tiro a giro piazzato che si spegne alla sinistra di un incolpevole Turati. Il secondo, un autentico gioiello: stop orientato a seguire, palla che si sposta sul destro e bolide che si spegne all’incrocio dei pali.
    • Andrea PINAMONTI, s.v.
  • Mattia ZACCAGNI, 7 – Il capitano è rinato, basta guardarlo. Segna di testa, ci prova dalla distanza più volte, l’intesa con Tavares sulla corsia di sinistra è quasi commovente. Leader in campo e fuori, procura anche l’espulsione di Thorstvedt. Mezzo punto in meno per il rigore sbagliato nella ripresa calciato con troppa poca convinzione.

Mister Gennaro GATTUSO, 9 – Non si può non dare un voto del genere a un allenatore che ha letteralmente rivoluzionato una squadra che, ai blocchi di partenza, tutti o quasi davano per morta. Gioco, gol, produzione offensiva, intesa nel gruppo, giocatori completamente rivitalizzati e primo posto in classifica. Signori, è qui lo spettacolo.

di Claudio Troilo

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
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