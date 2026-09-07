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PAGELLE LAZIO: i voti dei calciatori biancocelesti

PAGELLE Udinese-Lazio: che cuore biancoceleste, Gattuso vola a punteggio pieno!

Published

5 ore ago

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Tifosi della Lazio

Udinese Lazio finisce 2-1 e, per i ragazzi di Gattuso, è un’altra grande vittoria nella Serie A 2026 2027: ecco le pagelle della serata del Bluenergy Stadium del capoluogo friulano, con i biancocelesti che corrono a punteggio pieno!

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I voti della Lazio contro l’ Udinese nelle pagelle di Lazionews.eu

  • MANDAS, 6 – Il gol del vantaggio passa proprio sotto il corpo del portiere biancoceleste. Non un errore, sia chiaro: il greco si era trovato uno contro uno contro l’attaccante avversario. Preciso nella partita, forse qui avrebbe potuto fare meglio. TRAFITTO.
  • FLORIANI, 5.5 – Si vede poco, spinge meno del solito e appare più timido qualche sbavatura anche in difesa. Insomma, non proprio una partita indimenticabile. SERATA NO.
  • DOEKHI, 6 – Deve ancora prendere il ritmo giusto della Serie A, tra spazi lasciati ed errori nelle decisioni. Serve crescere. Poi, però, inventa quell’assist… MONTAGNE RUSSE.
  • PROVSTGAARD, 5.5 – Davis fa davvero troppo i propri comodi. Vero che è un giocatore fisico, tecnico e in costante ascesa, ma bisogna difendere decisamente meglio. LEGGERO.
  • TAVARES, 6 – Passo indietro anche per l’esterno portoghese rispetto alle due partite precedenti. Per lo meno, tuttavia, quasi tutte le azioni della Lazio coinvolgono i suoi piedi e la sua corsa. PARTECIPE.
  • FRATTESI, 7 – Non gioca una partita straordinaria fino a quando, come sempre, non decide di indovinare il tempo dell’inserimento per mettere la palla alle spalle di Okoye. Terzo gol in tre partite. La Lazio ha il suo centravanti? LETALE.
    • GUDMUNDSSON, 7 – Fa un gran gol. Il cross di Doekhi è teso, lui ci mette la testa e segna davvero un bel gol.
  • BELAHYANE, 5.5 – Si vede troppo poco per il ruolo importante che ricopre. Il centrale di centrocampo dovrebbe essere il fulcro del gioco , il cervello in impostazione e il perno dell’interdizione. Non è nessuno dei due, stasera, pur non sfigurando. TIMIDO.
  • TAYLOR, 6 – Si trova spesso a dover coprire gli spazi che vengono lasciati da Belahyane. Si prende un giallo, va al tiro pericolosamente, prova qualche passaggio interessante. Ci mette grinta. LOTTATORE.
  • ISAKSEN, 6 – Quando si accende, dà sempre l’impressione di poter colpire. Il problema è che lo fa soltanto a sprazzi, senza una vera continuità. Quando la troverà, cambieranno le cose. ALTERNATO.
    • CANCELLIERI, 5.5 – Entra per dare nuova energia alla squadra, fatica a mettersi in mostra, nonostante il sinistro salvato da Kamara.
  • PINAMONTI, 5.5 – Viene servito poco, ma fatica a trovare i propri spazi. Avrebbe potuto fare qualcosa in più in termini di difesa del pallone di spalle alla porta. Esce acciaccato. SFORTUNATO.
    • NOSLIN, 6 – Il ragazzo è vivo nell’azione, si inserisce, lotta, ci prova. Non è il suo ruolo la prima punta, ma accetta di mettersi a disposizione.
  • ZACCAGNI, 7 – Ci prova costantemente. Magari non sempre con idee concrete, ma ci prova. E poi inventa l’assist del pareggio. Vicinissimo al gol nel finale, con un gran tiro. IN CRESCITA.

Mister GATTUSO, 6.5 – La Lazio strappa un pari in un campo difficile, fa vedere cose buone, ma non esalta. C’è da lavorare sulla fase offensiva, mentre in difesa serve Sutalo. Che bello, però, vedere una squadra con così tanto cuore…

Martino Cardani

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Giornalista pubblicista, da sempre appassionato di scrittura e di calcio, amo raccontare la Serie A, con anni di esperienza sul campo tra gli stadi italiani. Attualmente ricopre il ruolo di caporedattore di Lazionews.eu.

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2 Inter 9 3
3 Como 7 3
4 Milan 6 2
5 Juventus 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Atalanta 6 3
8 Udinese 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Sassuolo 3 2
11 Cagliari 3 2
12 Lecce 3 2
13 Napoli 3 3
14 Torino 3 3
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