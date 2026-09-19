PAGELLE Venezia-Lazio 0-2: Mandas e capitan Zaccagni brillano per la capolista

Ci sono serate che valgono molto e, quella del “Penzo” è sicuramente una di quelle: già, perché Venezia Lazio finisce 0-2 tra tante sofferenze e regala il primo posto a una squadra matura, forte, le cui pagelle rispecchiano il carattere dell’allenatore biancoceleste.

LEGGI ANCHE: CRONACA Venezia Lazio 0-2: Zaccagni la apre, Noslin la chiude. La Lazio vola in testa!

I voti della Lazio contro il Venezia nelle pagelle di Lazionews.eu

MANDAS, 8 – Partita da fuoriclasse. Se il primo tempo finisce senza reti dei padroni di casa il merito è suo, che si esalta su Yeboah e salva la squadra in almeno due altre clamorose occasioni. DECISIVO.

FLORIANI, 5 – Una delle poche note stonate. Superficiale sull’azione che porta al rigore sbagliato, soffre decisamente troppo contro Correia. Migliora nella ripresa, ma la prestazione non è positiva. SERATA NO. LAZZARI, SV.

PROVSTGAARD, 6 – Soffre un po’ troppo nelle battute iniziali e nei momenti di massima spinta del Venezia. Detto questo, non commette alcun grave errore, riuscendo a gestire e a portare a casa una buona sufficienza. CONTROLLORE.

SUTALO, 6.5 – Sta crescendo, e si vede. La sua qualità e la sua esperienza servono, eccome, a questa Lazio. Magistrale la chiusura su Adams che salva il risultato. ATTENTO.

TAVARES, 6.5 – Quando spinge sa fare decisamente male agli avversari e i primi minuti della ripresa ne sono l’esempio. Bravo nell’assist per Noslin, se non soffre in fase difensiva può essere davvero importante. ISPIRATO. GUDMUNDSSON, SV.

TAYLOR, 6.5 – Giocatore importante, partita importante. Offre continuità, idee e sostanza. Pericoloso in diverse occasioni, mostra pericolosità e idee. POSITIVO.

BELAHYANE, 6.5 – Si mette l’elmetto, come chiesto dal suo allenatore e gioca una partita più a interdire che a creare. Bene così, perché in un centrocampo serve pure chi fa legna. E lui ne fa tanta. MASTINO.

FRATTESI, 5.5 – Non una serata brillante, ma può decisamente succedere. I ritmi di inizio campionato erano impensabili. Sceglie il momento giusto per rifiatare, con la squadra che riesce a vincere anche senza i suoi leggendari inserimenti. TROTTERELLANTE.

CANCELLIERI, 6 – Vive una serata sulle montagne russe: sprazzi di grandi giocate e ottima pericolosità si alternano a momenti in cui è piuttosto prevedibile e viene ben arginato dal Venezia. Prestazione, comunque, sufficiente. INCOSTANTE.

NOSLIN, 7 – Scelto al posto di Pinamonti, parte con qualche difficoltà, come suo solito se impiegato da prima punta. Cresce nel corso della partita e realizza il raddoppio, chiudendo di fatto i conti e regalando alla Lazio una partita più tranquilla. CINICO. PINAMONTI, SV.

ZACCAGNI, 7.5 – Si rivede il Capitano? Certo che si rivede! Pericoloso su punizione, bravo a sbloccarsi dal dischetto, prova sempre la giocata, rischiando le giocate (anche difensive) quando la squadra è in difficoltà. Stasera ha letteralmente trascinato i suoi. LEADER. ISAKSEN, SV.



Mister GATTUSO, 7 – La squadra, a tratti, soffre. Ma ha carattere e qualità, una buona identità di gioco, un buon organico. Supera i brutti momenti con personalità. Wow.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP