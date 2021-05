Il Real punta Milinkovic. Maresca dirigerà Fiorentina-Lazio. Marusic la carta in più di Inzaghi

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – Prosegue la marcia di avvicinamento alla prossima sfida contro la Fiorentina. La Lazio si giocherà una fetta importante della corsa al quarto posto che, dati alla mano, dista 5 lunghezze. Al Franchi i biancocelesti potrebbero riabbracciare Luiz Felipe, in odore di convocazione. Dalle indicazioni di Formello anche Caicedo potrebbe strappare una chiamata per Firenze. La partita verrà diretta dal fischietto di Napoli, Fabio Maresca. Il bilancio con l’arbitro campano sorride alla Lazio di Inzaghi. L’allarme per il tecnico delle aquile arriva dal centrocampo. I titolarissimi sono tutti diffidati e, in caso di ammonizione, salterebbero la prossima.

Francesco Acerbi in giornata ha parlato degli obiettivi dell’Italia ai prossimi Europei. Il difensore bianc’azzurro ha elogiato il lavoro di Mancini e il talento del suo compagno alla Lazio, Ciro Immobile. Intanto dalla Spagna arrivano voci di mercato che coinvolgono Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente sarebbe finito nel mirino del Real Madrid ma Claudio Lotito chiede non meno di 100 milioni di euro per il cartellino del fenomeno laziale.