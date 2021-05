NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 10 maggio in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – La sconfitta di sabato contro la Fiorentina ha complicato la corsa Champions per la Lazio. La prossima avversaria, per sfruttare anche la caduta della Juventus, sarà il Parma. Simone Inzaghi nel pomeriggio ha riunito la squadra a Formello per preparare la gara. Assente Milinkovic, operato al setto nasale dopo lo scontro con Pulgar. Si rivede Caicedo. Contro la squadra di D’Aversa, spazio a Danilo Cataldi che prenderà il posto del Sergente. L’arbitro dell’incontro sarà il signor Federico Dionisi della sezione dell’Aquila.

Le altre news di oggi

Continua il tira e molla per il rinnovo di Simone Inzaghi. La firma non è ancora arrivata e i rumors su un suo possibile addio si fanno giorno dopo giorno più insistenti. La volontà del tecnico, però, e quella del presidente Claudio Lotito è la stessa: programmare un futuro. La notizia del giorno è la promozione della Lazio Women in Serie A arrivata nel derby contro la Roma. Carolina Morace ha commentato il salto di categoria. Promozione in Serie A anche per la Salernitana. I granata ritornano nella massima competizione italiana dopo ben 23 anni.