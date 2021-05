LIVE Ponte Milvio, il sostegno dei tifosi biancocelesti pre Roma-Lazio

- Advertisement -

ROMA LAZIO DERBY TIFOSI PONTE MILVIO – Il derby della Capitale, si sa, va oltre la situazione in classifica e il contesto. Anche se sarà la seconda stracittadina senza tifosi allo stadio, i supporters biancocelesti faranno sentire lo stesso il loro calore. C’è comunque in ballo la supremazia di Roma. Per questo i tifosi della Lazio, poche ore prima della gara che inizia alle 20:45, si ritroveranno a Ponte Milvio alle tre del pomeriggio per colorare la piazza. Gli uomini di Simone Inzaghi vogliono chiudere la stagione a testa alta, con la speranza di raggiungere il sogno chiamato quarto posto, la Champions League.

L’ordine dei tifosi biancocelesti

“Con la pioggia o con il sole la mia Lazio giocherà e poi dopo la partita tutti al pub. È arrivato il derby Laziali! Una partita che mai potrà essere come le altre, di fronte a noi ci sono i nemici di sempre! Appuntamento alle ore 15:00, pioggia o sole che ci sia, ci ritroveremo come sempre tutti a Ponte Milvio per stare vicino alla nostra Lazio. Ognuno porti una sciarpa o una bandiera per colorare la nostra piazza! Sveglia, sabato c’è il derby. Che nessun si tiri indietro, non si ceda neanche un metro”.