Franco: “Dopo più di 10 anni alla Lazio era il momento di cambiare”

DAMIANO FRANCO – Dopo molti anni trascorsi nel settore giovanile della Lazio, Damiano Franco ha deciso di trasferirsi. Il classe 2002 ha firmato per la Reggina dove disputerà, il prossimo anno, il campionato di Serie B. L’ex biancoceleste ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club calabrese.

Damiano Franco ai canali ufficiali della Reggina

“Appena ho ricevuto l’offerta della Reggina non ci ho pensato due volte. Dopo più di 10 anni alla Lazio era arrivato il momento di cambiare e provare nuove sensazioni. Ero in vacanza e mi è arrivata questa chiamata importante. Al rientro sono venuto subito a Reggio Calabria per iniziare questa nuova avventura”.