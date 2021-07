Italia, duro attacco di Shearer a Immobile

- Advertisement -

ITALIA INTERVISTA SHEARER – Una grande Italia ha superato ieri sera il Belgio per 1-2, approdando alle semifinali di Euro 2020 dove affronterà la Spagna. Grande prova corale degli azzurri, che hanno dominato i ‘diavoli rossi’, primi nel ranking mondiale. Venendo alle prove individuali, invece, ha giocato al di sotto delle sue potenzialità Ciro Immobile, il cui atteggiamento in occasione del gol di Barella è stato aspramente criticato da Alan Shearer in un’intervista rilasciata alla stampa inglese.

Le dure parole di Shearer su Immobile

“L’atteggiamento di Immobile? Non voglio nemmeno farmici una risata perché è stato patetico. Si può vedere come dia un’occhiata all’arbitro ancora prima di capire cosa sia successo. Patetico e imbarazzante, ecco cos’è”.