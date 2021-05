- Advertisement -

Tempo di lettura: 2 minuti

- Advertisement -

SIMONE INZAGHI LAZIO – È stato il giorno della verità in casa Lazio. Si è concluso l’incontro tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito a Villa San Sebastiano. Le due parti, tra fine gennaio e inizio febbraio, si erano viste in diverse occasioni e il club aveva proposto al tecnico un biennale da 2 milioni a stagione più bonus. Un’offerta per il rinnovo che Inzaghi non ha accettato immediatamente, facendo crescere il malumore di Lotito. Trapela ottimismo, però, sull’esito del meeting pomeridiano che con ogni probabilità proseguirà durante la cena.

Rinnovo Inzaghi, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTO ORE 21:39 – Claudio Lotito è appena arrivato a Formello. All’interno del centro sportivo dovrebbero esserci sia Simone Inzaghi che Igli Tare. La riunione società-tecnico per il rinnovo dovrebbe proseguire anche nelle prossime ore.

AGGIORNAMENTO ORE 21:10 – Anche Claudio Lotito lascia Villa San Sebastiano. Le parti potrebbero proseguire l’incontro durante la cena.

AGGIORNAMENTO ORE 20:35 – Simone Inzaghi ha da poco lasciato il luogo dell’incontro. Sembrerebbe tutto fatto per il rinnovo, ma ancora manca la firma a sancire l’accordo tra le parti. Ci sarebbero da limare ancora alcuni dettagli che però non metterebbero in discussione il buon esito della trattativa. Tra pochi minuti il tecnico dovrebbe andare a cena con Igli Tare e Claudio Lotito.

AGGIORNAMENTO ORE 19:05 – Il tecnico Simone Inzaghi è appena arrivato a Villa San Sebastiano per discutere del suo futuro in biancoceleste. Pochi istanti prima lo ha preceduto Claudio Lotito.

AGGIORNAMENTO ORE 17:05 – Il presidente Claudio Lotito ha lasciato la villa. L’incontro non c’è stato, ma dovrebbe avvenire prima di cena.

AGGIORNAMENTO ORE 16:37 – Un tifoso fuori Villa San Sebastiano espone uno striscione che recita: “Inzaghi a vita”.

AGGIORNAMENTO ORE 15:14 – L’arrivo di Lotito a Villa San Sebastiano.

Rinnovo Inzaghi, l’Inter si fa avanti

Simone Inzaghi, al momento, non ha ricevuto nessuna proposta concreta da parte di altri club. Nessuna big si è mossa con convinzione. L’unica scintilla è scoccata con la decisione dell’Inter di rinnovare la panchina e salutare Antonio Conte. Ciò potrebbe stravolgere gli scenari. Piero Ausilio è da giorni sulle tracce di Inzaghi. Il piacentino, già contattato dal dirigente sportivo dei nerazzurri, comunicherà a Lotito l’offerta dell’Inter. Sicuramente non sarà l’unico allenatore attenzionato dal club milanese, ma il ds si è fatto sotto. Dunque è testa a testa tra Lazio e Inter.