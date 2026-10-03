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CALCIOMERCATO LAZIO

Vicino il Sutalo bis, trattativa in chiusura

Published

4 ore ago

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Angelo Fabiani

Nel mirino della Lazio per rinforzare la difesa ci sarebbe un altro Sutalo, si tratta di Aleksej del Koper: secondo il Corriere dello Sport la trattativa per il classe 2009 sarebbe in chiusura.

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Lazio vicina a chiudere per Aleksej Sutalo: i dettagli.

Dopo l’affare Josip Sutalo dall’Ajax, la Lazio sarebbe pronta ad accogliere a Formello anche Aleksej Sutalo. Il difensore sloveno del Koper, che con la propria nazionale è stato schierato spesso anche a centrocampo, sarebbe vicinissimo ai biancoceleste. Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, il classe 2009 sarà inizialmente destinato alla Primavera, ma l’intenzione è di puntare nell’immediato su di lui, per le qualità mostrate fino ad ora, nonostante la giovane età.

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