“Anna Frank laziale” e molto altro: nuove scritte antisemite a Monteverde

Nuove scritte antisemite apparse nel quartiere Monteverde di Roma: “Anna Frank laziale“, “Monteverde fascista” e “Benito” tra le frasi visibili al civico 5 del quartiere, come riportato da Repubblica.

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“Anna Frank laziale”: le scritte antisemite apparse a Monteverde

A denunciare quanto accaduto è stato il presidente del XII Municipio, Elio Tomassetti, che insieme all’assessora Alessia Salmoni si è recato sul posto per manifestare solidarietà ai residenti e organizzare la pulizia delle pareti imbrattate. Il presidente ha condannato duramente questi episodi, definendoli come atti vigliacchi e comportamenti inaccettabili. Ha inoltre espresso fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine.

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