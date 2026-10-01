Archetti: “Frattesi non vedeva l’ora di lasciare l’Inter, la Lazio ha trovato un gioiello”

Pierfrancesco Archetti, in un lungo editoriale apparso sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della rivincita di Frattesi alla Lazio e del suo riscatto dopo i tre anni passati all’Inter. Ecco le sue parole.

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L’editoriale di Archetti sul riscatto di Frattesi alla Lazio

Archetti analizza la parabola di Davide Frattesi. Gli anni all’Inter, le tante panchine, le gioie dei gol in nerazzurro smorzate dalle tante pause dal terreno di gioco. Poi l’addio e l’approdo alla Lazio, in un periodo storico nel quale sbarcare a Formello significa fare una scelta di campo ben precisa. La sua lazialità, il feeling con Gattuso, i tre gol nelle prime tre partite, la ricostruzione di una fiducia che era stata minata, come da lui stesso dichiarato.

Le etichette da togliersi di dosso, la voglia di dimostrare di essere un centrocampista completo, a tutto tondo. E poi i rimpianti interisti che vengono messi alle spalle da un presente scintillante, alla Lazio come in Nazionale. In gol anche contro la Turchia, Mancini che lo ha richiamato subito a Coverciano, l’autostima di un ragazza che si sta ricostruendo piano piano, passo dopo passo.

Così conclude Archetti: “Frattesi non vedeva l’ora di cambiare aria, di ritrovare se stesso. Mancini ha rivisto un capitale che può fruttare, la Lazio un gioiello fra le tante sue ristrettezze, l’Inter concordava sul fatto che il matrimonio si fosse esaurito. Viene comunque il sospetto che fra le tante etichette che Frattesi vuole togliersi, quella del giocatore rimpianto sia proprio l’ultima”.

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