Tutti al traino di Belahyane: Rovella e Cataldi dietro nelle gerarchie

Reda Belahyane è cresciuto tantissimo con Gattuso in panchina al punto da, complici gli infortuni di Rovella e Cataldi, ribaltare completamente le gerarchie interne: il marocchino traina, i due italiani devono recuperare terreno.

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Belahyane primo nelle gerarchie di Gattuso, Rovella e Cataldi inseguono

Come scrive il CdS nella sua edizione odierna, Reda Belahyane ha completamente stravolto le gerarchie della Lazio. Da partente in estate e rincalzo a stagione iniziata, l’ex Verona si sta rivelando la vera scoperta di questo inizio di campionato. Centrocampista completo, regista dai piedi raffinati, interdittore intelligente, costruttore di gioco lucido, abile anche nelle marcature e nella difesa del pallone.

Anche contro la Juventus il centrocampista marocchino partirà titolare, e non potrebbe essere altrimenti. Danilo Cataldi partirà ancora dalla panchina, mentre Rovella punta al ritorno in campo contro il Parma. Lo stato di forma, però, dà ragione a Belahyane. Ora è lui il primo nelle gerarchie ed è lui che, gli altri due, una volta rientrati a pieno regime, dovranno provare a scalzare dal trono.

Redazione Lazionews.eu

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