Belahyane, il “polpo” della mediana della Lazio: il dato che certifica la sua centralità

Reda Belahyane, proprio lui che lo scorso anno era finito ai margini, con Gattuso è tornato a essere centrale in casa Lazio; c’è un dato, poi, che certifica la sua centralità nella mediana biancoceleste, al punto da essere definito “polpo” per le sue qualità di essere ovunque all’interno del campo.

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Il “polpo” Belahyane: il dato che certifica la sua centralità nella mediana della Lazio

Dai margini al centro del progetto, dalla panchina a non lasciare mai (o quasi) il terreno di gioco. Questa è la storia di Reda Belahyane, ormai titolare fisso con Gattuso e padrone della cabina di regia biancoceleste. L’ex Verona si è ripreso tutto dopo due anni non facili con Baroni e Sarri, anche la chiamata in Nazionale. Convocato dopo due anni esatti, il suo rendimento non poteva passare sotto traccia per il CT del Marocco Ouahbi.

Sta vivendo il momento più felice della sua carriera, questo è indiscusso. Ai microfoni della federazione del Marocco, come riporta il CdS nella sua edizione odierna, ha così commentato la convocazione: “Ho visto la lista più tardi di tutti perché mi stavo allenando. È stata la mia famiglia a dirmelo. Ero molto felice, soprattutto perché avevo ricevuto soltanto 2 convocazioni in nazionale prima di questa. Essere richiamato è stato veramente bellissimo. Spero di poter giocare qualche minuto, credo di poter dare una mano al gruppo ed essere un valore aggiunto in termini di grinta e contrasti. Vorrei ringraziare tutti i tifosi per il loro sostegno e per averci dato forza in ogni gara e in ogni competizione. Lavoreremo per continuare a renderli felici”.

Partito come terzo regista alle spalle di Rovella e Cataldi, gli infortuni dei due lo hanno catapultato in campo da titolare. Poi, a suon di prestazioni, si è preso il centrocampo della Lazio. Anche a Napoli ha giocato una partita sublime, attenta e intelligente. Ma c’è un dato a fare scalpore: sono stati 9 i recuperi nel big match del Maradona, arrivando così a 67 recuperi complessivi in campionato. Alle sue spalle c’è Oyono del Frosinone con 63. La Lazio si gode il suo “polpo”, a Gattuso il merito di avercelo mostrato.

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