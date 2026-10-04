Belahyane c’è: il marocchino con Gattuso è rinato, visioni da grande centrocampista

Rovella e Cataldi possono prendersela con comodo nel recuperare perché, se questo Belahyane è quello che vedremo per tutta la stagione, la Lazio ha (ri)scoperto in rosa un grande centrocampista; il mediano marocchino, con Gattuso in panchina, è rinato.

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Belahyane c’è: la rinascita del marocchino con Gattuso in panchina

Un’altra partita convincente, quella amichevole contro la Juve Stabia, per Reda Belahyane. Come scrive Il Messaggero nella sua edizione odierna, il centrocampista marocchino, con Gattuso in panchina, è completamente rinato. La Lazio ha riscoperto, o forse scoperto, di avere in rosa un grande regista, con giocate e visioni da giocatore superiore. Sicurezza, qualità, presenza a centrocampo, visione di gioco, difesa della palla: l’ex Verona sembra essere diventato la migliore versione di sé stesso.

Stante così le cose, toglierlo dal campo sarà impossibile. Rovella e Cataldi si dovranno mettere in coda, ritornare in condizione, dimostrare di essere quantomeno competitivi, e soltanto così potranno mettere in difficoltà Gattuso. Il tecnico biancoceleste, intanto, si gode le giocate del centrocampista marocchino.

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