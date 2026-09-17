Belahyane è l’uomo in più: applausi per il regista tappabuchi

Dopo un anno e mezzo in ombra, Reda Belahyane finalmente sta riuscendo a prendersi il suo spazio nel centrocampo della Lazio come regista, sfruttando l’emergenza infortuni; adesso che si è conquistato il diritto di entrare nelle rotazioni di Gattuso, estrometterlo sarà complicato.

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Belahyane si prende la Lazio da regista: il riscatto del marocchino

In cinque partite ha già raccolto quasi l’intero minutaggio della passata stagione: 244 minuti finora, cioè il 40% dei 612 minuti dello scorso anno, riporta il Corriere dello Sport. E’ questo il dato che, più di tutti gli altri, racconta la nuova vita biancoceleste di Belahyane, passato da comparsa a sorprendente protagonista, con la complicità dell’emergenza infortuni a centrocampo che ha costretto ai box sia Cataldi sia Rovella. Il marocchino 2004, allora, ha risposto presente, accettando di giocare in un ruolo differente da quello che in passato gli avevano ritagliato Baroni e Sarri. Gattuso in lui ha visto un regista atipico, a cui proporre richieste “un po’ strane” – come le ha definite il tecnico. Belahyane ha recepito e applicato, strappando i sorpresi applausi di fronte alle sue coraggiose prestazioni. E con il Milan si è distinto anche in fase di non possesso, come il giocatore che più di tutti è andato a contrasto (4). Adesso, con un anno e mezzo di ritardo dal suo arrivo, può cominciare la seconda vita biancoceleste di Belahyane. Non più in ombra, ma come preziosa pedina nel centrocampo biancoceleste.

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