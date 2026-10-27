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Belahyane e il ringhio da Lazio: in campo anche col Sassuolo, Gattuso lo loda

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22 minuti ago

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Reda Belahyane, la vera rivelazione di questa stagione della Lazio: in ombra con Baroni e Sarri, ora il marocchino rappresenta il vero ringhio di Gattuso e anche contro il Sassuolo partirà nuovamente da titolare.

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Belahyane e le lodi di Gattuso: è il vero ringhio della Lazio

Il vero ringhio di Rino porta il nome di Reda Belahyane. Il mister, in un’intervista rilasciata a Rai Sport, ha parlato così di lui: “Mi assomiglia un po’ per come intercetta il pallone, anche se io ero meno elegante e bello di lui”. Il tecnico biancoceleste lo esalta senza fargli perdere la testa, gli riconosce il giusto valore, quello che con Baroni e Sarri non veniva fatto. Lo mette in campo, non lo toglie mai. Anche con il Sassuolo l’ex Verona giocherà, in cabina di regia, pronto a dare ordine e geometrie alla Lazio.

Belahyane, dato importante, questa sera supererà in minutaggio l’intera stagione dello scorso anno con Sarri in panchina: 612 minuti complessivi tra Serie A e Coppa Italia, ora è già a 604. Tutta un’altra considerazione da parte di Gattuso. Basti pensare che lo scorso anno giocò soltanto cinque partite da titolare, dato superato la scorsa sera contro il Parma all’8a giornata. Reda è diventato uno specialista, il vertice basso in mediana in grado di ripulire la palla e disegnare geometrie. I dati contro i ducali parlano chiaro: 80 passaggi riusciti, di cui 48 in avanti e 27 nell’ultimo terzo di campo. In più, 6 recuperi e 1 tiro in porta.

È stato il quarto della partita per chilometri percorsi (12,006), dietro ai due terzini (Nuno 12,375, Floriani 12,303) e Frattesi (12,228). Gattuso più volte ha raccontato gli aneddoti estivi sulla preparazione faticosa, quando l’ex Verona si era presentato nel suo studio per chiedergli scusa della scarsa resistenza ai carichi di lavoro, tanto da arrivare ad accusare malori al termine delle sedute a Formello. Ora, però, è il tempo delle conferme: Reda ringhia e non vuole smettere di farlo.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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