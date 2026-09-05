Chance dal 1′ per Belahyane: a Udine l’esordio da playmaker

In occasione di Udinese Lazio, in programma lunedì 7 settembre alle ore 20.45, Reda Belahyane avrà una chance da titolare in cabina di regia: un’opportunità che il marocchino è chiamato a sfruttare per convincere Gennaro Gattuso e conquistare la sua fiducia.

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Udinese Lazio, occasione da titolare per Belahyane

Gennaro Gattuso è costretto a fare la conta dei giocatori a disposizione della partita contro l’Udinese di lunedì 7 settembre. Con Cataldi, Rovella e Dele-Bashiru ai box, le scelte a centrocampo sono limitate. Dal 1′ partirà allora Reda Belahyane, per la prima volta titolare nel ruolo di playmaker. Come riporta il Messaggero, in occasione della presentazione da nuovo acquisto della Lazio il marocchino aveva indicato quello del regista come il suo ruolo preferito, ma poi non ha mai trovato spazio. “Coraggioso e impavido ma tatticamente acerbo” per Baroni e il vice Del Rosso, “troppo confusionario” per Sarri; Gattuso, al contrario dei suoi predecessori, sembra intenzionato a dargli fiducia. “All’inizio non reggeva ritmi e carichi di lavoro, ora raccoglie ciò che merita – ha detto di lui Rino -. All’apparenza non gli dai un euro, ma ti viene a prendere in fase di contrasto e sa giocare a calcio”. Fiducia nel marocchino, dunque, in attesa del recupero degli infortunati e, magari, dell’arrivo di un sostituto dal mercato svincolati (stuzzica l’idea Brozovic).

Due assist nella scorsa stagione

Con la maglia della Lazio, Belahyane ha fatto il suo esordio nel febbraio 2025 in occasione della sfida contro il Venezia, sostituendo l’infortunato Dele-Bashiru. Poi, la chance dal 1′ contro l’Atalanta, prima dell’ingenua espulsione contro il Genoa, replicata nel derby. La scorsa stagione, ha aperto e chiuso l’anno con due assist: il primo per Dia contro il Verona, il secondo per Dele-Bashiru con il Pisa.

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