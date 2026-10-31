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Attacco hacker sugli ex sponsor Lazio: Binance e Polymarket, spariti oltre 6 miliardi di dollari

Published

4 ore ago

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Binance Polymarket attacco hacker

Nelle scorse ore, le piattaforme Binance e Polymarket, entrambe note al pubblico italiano anche per il loro passato da main sponsor della Lazio, sono finite nel mirino dei cyber-criminali, subendo violazioni di sicurezza che hanno portato a perdite economiche miliardarie.

Leggi anche: Dalla crisi d’estate al ruolo di leader: Taylor si prende le chiavi della Lazio di Gattuso

Attacco hacker a Binance e Polymarket

Secondo quanto riportato da Crypto Roma, Binance e Polymarket hanno subito danni economici da miliardi dopo pesanti attacchi hacker. Binance ha registrato il furto record di 6,3 miliardi di dollari, tramite la compromissione del PC di un tecnico. Polymarket ha invece subito una falla da 2,7 milioni di dollari a causa di un fornitore esterno, bloccando temporaneamente le scommesse. Entrambe le società hanno garantito il totale rimborso dei fondi degli utenti

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