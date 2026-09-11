Bisignani: “Lotito chieda scusa e colga l’apertura del tifo organizzato”

Luigi Bisignani, rispondendo su Il Tempo alla domanda “Come giudica l’apertura al dialogo da parte del tifo organizzato?”, ha scritto il suo editoriale parlando della gestione attuale della Lazio, delle parole di Fabiani e del comportamento di Lotito. Ecco le sue parole.

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L’editoriale di Bisignani sul possibile dialogo tra Lotito e il tifo organizzato

“Dai tifosi organizzati arriva un’apertura che Lotito farebbe bene a non far cadere. La disponibilità a sedersi esiste, hanno detto, a condizione che il presidente riconosca pubblicamente le proprie responsabilità di fronte a una contestazione ormai così plebiscitaria che coinvolge non solo il tifo organizzato ma istituzioni e decine di migliaia di tifosi in Italia e all’estero. Fabiani ha il merito di aver richiamato la necessità del dialogo. I tifosi sostengono però che un suo precedente tentativo sia stato bloccato dalla società. Sarebbe utile chiarire anche questo, perché la fiducia si ricostruisce dando seguito alle parole”.

Bisignani sul chiedere scusa

“Sul Tempo lo abbiamo ricordato: chiedere scusa — il tema della prima delle nostre dieci domande rivolte al Presidente — è un atto di nobiltà e richiede coraggio. Per un presidente che richiama tanto spesso i valori cristiani, dovrebbe essere un linguaggio familiare. Raccolga dunque questa disponibilità, risponda alle domande rimaste aperte e indichi impegni concreti. La squadra ha peraltro ben capito il significato della protesta. Nessuno può pretendere che anni di contestazioni ed una protesta così civile si risolvano in una conferenza stampa con il solito inutile soliloquio. Il Tempo, con il direttore Capezzone, è sempre pronto ad aprire un tavolo responsabile”.

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