Indagini su presunte pressioni a Lotito, Bisignani nel mirino della procura

La Procura di Roma avrebbe iscritto nel registro degli indagati Luigi Bisignani, editorialista de Il Tempo, per aggiottaggio, nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte pressioni illecite nei confronti del presidente Lotito per indurlo a vendere la Lazio.

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Pressioni su Lotito, fra gli indagati c’è il giornalista Luigi Bisignani

Come rivelato da Il Fatto Quotidiano, Luigi Bisignani sarebbe indagato per aggiotaggio dalla Procura di Roma. Insieme a lui, sarebbero coinvolti nell’inchiesta anche Mauro Masi, ex dg della Rai e oggi a capo della Banca del Fucino, e Francesco Maiolini, presidente della stessa banca. Secondo quanto riportato, alla base dell’inchiesta vi sarebbe la necessità di accertare una “regia unitaria” ed eventuali “mandanti” della campagna del quotidiano Il Tempo finalizzata – si legge – a spingere alla vendita della S.S. Lazio. Perquisizioni in corso da parte degli inquirenti, alla ricerca di riscontri in email e documenti.

Nel mirino i contatti tra gli indagati

Secondo quanto emerso e riportato dallo stesso quotidiano, già in passato gli inquirenti avrebbero rilevato contatti “non occasionali” negli ultimi due anni fra i tre indagati, proprio a ridosso della pubblicazione di articoli. Infine si sottolinea l’assistenza prestata dalla Banca del Fucino e a Fondazione Noi Oltre 365, che ha organizzato la gestione della raccolta fondi per le proteste. Fondazione Noi Oltre 365 è praticamente omonima di Fondazione Noi Oltre 365 srl, vicina a Ettore Abramo, ex capo ultrà vicino a Michele Senese, boss della camorra romana. Questa circostanza riporta da il Fatto, però, allo stato attuale non sarebbe tenuta in considerazione dagli inquirenti.

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