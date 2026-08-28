Gennaio a rischio blocco mercato: la situazione dei conti biancocelesti

L’incubo del blocco mercato è come una scure che sembra essere destinata anche per l’anno prossimo a pendere sulla testa della Lazio: il rischio di uno stop per la sessione di gennaio sono concreti. Per questo motivo, Lotito sta già pensando alle prossime mosse.

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Lazio a rischio blocco mercato per gennaio

Dagli ambienti biancocelesti si afferma la chiusura del mercato in entrata, dopo l’arrivo di Andrea Pinamonti. Lo spiraglio per qualche operazione, in caso di corrispondenti addi, potrebbe esserci. Gli affari, però, andranno eventualmente conclusi con la calcolatrice in mano. Come riporta il Corriere dello Sport, a settembre ci sarà la rilettura dei conti dei club si Serie A, e rientrare entro il limite del 70% dell’indicatore del costo del lavoro allargato per la Lazio non sarà semplice. In ottica futura, i mancati rinnovi di Lazzari, Cancellieri, Gigot e Patric daranno una boccata d’ossigeno alle casse della Lazio, ma, per stare tranquilli, serviranno comunque delle cessioni. In ogni caso, in questa fase è necessario non andare a guastare il buon lavoro effettuato sul mercato, anche e soprattutto grazie a formule di acquisto fantasiose.

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