Connect with us

NOTIZIE

Staff medico nel caos, tra report assenti e l’incognita della clinica

Published

4 ore ago

on

Bollettini medici clinica privata Lazio

Dalle parti di Formello si vive una situazione surreale, figlia dei mancati investimenti da parte della proprietà: come riporta il Tempo, i bollettini medici non vengono diffusi e il nodo della clinica privata non è ancora stato risolto.

LEGGI ANCHE: Parisi: “Il disinteresse della politica è vigliacco”

Tra bollettini assenti e clinica privata, lo staff medico della Lazio è un caso

Cataldi, Dele Bashiru. Rovella, Marusic: tutti giocatori fermi da più di un mese, e senza che siano pubblicati report medici ufficiali per fornire aggiornamenti sulle loro condizioni. A un anno di distanza dalla moria di infortuni che aveva colpito la Lazio nella passata stagione, lo staff medico è cambiato, ma i problemi continuano esistere. Il motivo è facilmente riconducibile ai mancati investimenti che non vengono sono sostenuti dalla società. Anche la questione della clinica privata adesso è diventata un caso: abbandonata Villa Mafalda, il club sta spostando i giocatori alla Pretmedica, lontano da Formello, perché l’ospedale Villa San Pietro non sembra un’opzione praticabile.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge


TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI