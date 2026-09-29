Staff medico nel caos, tra report assenti e l’incognita della clinica

Dalle parti di Formello si vive una situazione surreale, figlia dei mancati investimenti da parte della proprietà: come riporta il Tempo, i bollettini medici non vengono diffusi e il nodo della clinica privata non è ancora stato risolto.

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Tra bollettini assenti e clinica privata, lo staff medico della Lazio è un caso

Cataldi, Dele Bashiru. Rovella, Marusic: tutti giocatori fermi da più di un mese, e senza che siano pubblicati report medici ufficiali per fornire aggiornamenti sulle loro condizioni. A un anno di distanza dalla moria di infortuni che aveva colpito la Lazio nella passata stagione, lo staff medico è cambiato, ma i problemi continuano esistere. Il motivo è facilmente riconducibile ai mancati investimenti che non vengono sono sostenuti dalla società. Anche la questione della clinica privata adesso è diventata un caso: abbandonata Villa Mafalda, il club sta spostando i giocatori alla Pretmedica, lontano da Formello, perché l’ospedale Villa San Pietro non sembra un’opzione praticabile.

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