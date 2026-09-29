NOTIZIE
Staff medico nel caos, tra report assenti e l’incognita della clinica
Dalle parti di Formello si vive una situazione surreale, figlia dei mancati investimenti da parte della proprietà: come riporta il Tempo, i bollettini medici non vengono diffusi e il nodo della clinica privata non è ancora stato risolto.
LEGGI ANCHE: Parisi: “Il disinteresse della politica è vigliacco”
Tra bollettini assenti e clinica privata, lo staff medico della Lazio è un caso
Cataldi, Dele Bashiru. Rovella, Marusic: tutti giocatori fermi da più di un mese, e senza che siano pubblicati report medici ufficiali per fornire aggiornamenti sulle loro condizioni. A un anno di distanza dalla moria di infortuni che aveva colpito la Lazio nella passata stagione, lo staff medico è cambiato, ma i problemi continuano esistere. Il motivo è facilmente riconducibile ai mancati investimenti che non vengono sono sostenuti dalla società. Anche la questione della clinica privata adesso è diventata un caso: abbandonata Villa Mafalda, il club sta spostando i giocatori alla Pretmedica, lontano da Formello, perché l’ospedale Villa San Pietro non sembra un’opzione praticabile.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI6 ore ago
Cataldi si ferma ancora: ecco l’entità dello stop
-
NOTIZIE5 ore ago
Lotito in Campidoglio per il Flaminio: ecco i prossimi passi
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Dele-Bashiru scalpita, Gattuso svela quanto tornerà
-
NOTIZIE6 ore ago
Inchiesta Lazio, la difesa di Bisignani respinge le accuse