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Bologna-Lazio, le pagelle dei quotidiani: super Frattesi!

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3 ore ago

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Bologna Lazio pagelle quotidiani Serie A 2026 2027

Successo per 1-0 alla prima in Serie A contro il Bologna per la nuova Lazio targata Gattuso, che al Dall’Ara offre una prova premiata dalle pagelle dei quotidiani sportivi. Il migliore? Non c’è nessun dubbio: Davide Frattesi. Elogi anche alle prodezze di un super Mandas.

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Le pagelle dei quotidiani alla Lazio dopo la partita contro il Bologna

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Mandas 7,5; Marusic 6 (dal 19′ Floriani 6,5), Doekhi 6, Provstgaard 6, Pedraza 6,5 (dal 78’ Tavares sv); Dele-Bashiru 65,5 (dal 54’ Frattesi 7,5), Rovella 6,5, Taylor 7; Cancellieri 5,5 (dal 46’ Isaksen 6), Dia 7 (dal 79’ Noslin sv), Zaccagni 6. Gattuso 7.

CORRIERE DELLO SPORT: Mandas 8; Marusic sv (dal 19′ Floriani 6,5), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Pedraza 6 (dal 78’ Tavares sv); Dele-Bashiru 6 (dal 54’ Frattesi 8), Rovella 7, Taylor 6,5; Cancellieri 6 (dal 46’ Isaksen 6), Dia 7 (dal 79’ Noslin sv), Zaccagni 6,5. Gattuso 7.

TUTTOSPORT: Mandas 7; Marusic 6 (dal 19′ Floriani 6), Doekhi 6,5, Provstgaard 6, Pedraza 6 (dal 78’ Tavares 6); Dele-Bashiru 5,5 (dal 54’ Frattesi 7,5), Rovella 6, Taylor 6; Cancellieri 5 (dal 46’ Isaksen 6), Dia 7 (dal 79’ Noslin 6), Zaccagni 5,5. Gattuso 6,5.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Venezia 0 1
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