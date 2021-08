Calciomercato, il sogno è Kostic ma ci sono due ostacoli da superare

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MERCATO KOSTIC – In caso di addio di Correa, la Lazio punterebbe tutto su Filip Kostic per risolvere il problema dell’esterno d’attacco. Il giocatore piace molto sia a Maurizio Sarri che alla dirigenza della Lazio.

I nodi da sciogliere

Come riporta il Corriere dello Sport, per regalare a Sarri il talento serbo la Lazio dovrà superare due ostacoli. Il primo riguarda il costo del cartellino del serbo, valutato 20 milioni dall’Eintracht, il secondo riguarda la nazionalità del giocatore. La Lazio per fare spazio a Kostic dovrebbe liberare il posto di extracomunitario al momento occupato da Kamenovic. Tare in ogni caso rimane alla finestra, l’obiettivo principale è risolvere il caso Correa, una volta risolto si proverà il tutto per tutto su Kostic.