Calciomercato, Kostic non si presenta all’allenamento: il serbo vuole solo la Lazio

KOSITC LAZIO MERCATO – Dopo la cessione di Correa il mercato della Lazio potrebbe svoltare. Come riporta il Corriere dello Sport, l’obiettivo principale della dirigenza biancoceleste continua ad essere Filip Kostic, che continua a insistere per trasferirsi nella capitale. Nella giornata di ieri il giocatore serbo ha fortemente irritato la società dell’Eintracht Francoforte non presentandosi all’allenamento.

La reazione dell’Eintracht

Un comportamento del genere non può passare in secondo piano per i dirigenti dell’Eintracht Francoforte, i quali hanno ricordato al giocatore di essere sotto contratto fino al 2023. La società tedesca è stata molto chiara, per la cessione del giocatore continua a chiedere 20 milioni di euro. La Lazio non è andata oltre la proposta di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni. Allo stesso tempo tutte le parti sperano di trovare presto una soluzione, se la Lazio dovesse alzare l’offerta l’affare potrebbe chiudersi presto, lo spera sia Sarri che lo stesso Kostic.