Calciomercato Lazio, si cerca di piazzare gli esuberi

CALCIOMERCATO LAZIO TARE – Uno degli obiettivi principali della società biancoceleste è sfoltire la rosa in tempi molto brevi. Come riporta il Messaggero, gli esuberi in casa biancoceleste sono ben 15 in una rosa di 43 giocatori. La dirigenza conta di liberarsi di almeno 10 giocatori entro settimana prossima, prima dell’inizio del ritiro. In questa sessione di mercato sarà fondamentale trovare i tasselli giusti da inserire nel 4-3-3 di Maurizio Sarri. Alcune trattative sembrerebbero ben avviate, ma al momento la priorità sono le cessioni.

La situazione in entrata e in uscita

Gli unici big che potrebbero partire sono Correa e Lazzari. Per il primo bisogna capire cosa deciderà di fare il Psg, visto che la richiesta della Lazio è molto alta, per il secondo invece bisognerà aspettare il giudizio di Maurizio Sarri, che vuole valutarlo nel ritiro per capire se è adatto al suo modulo. In entrata il profili che piacciono di più sono Basic e Felipe Anderson, entrambi sarebbero delle grandi opportunità a livello economico. Sarri spera di avere nuovi innesti, Tare prova ad accontentarlo.