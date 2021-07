Calciomercato Lazio, suggestione Felipe Anderson: ecco il piano della società

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO FELIPE ANDERSON – Tare continua a cercare degli esterni per il gioco di Sarri. Nelle ultime ore si sta parlando di un clamoroso ritorno di Felipe Anderson, il brasiliano attualmente in forza al West Ham, ieri si è tornato a Londra ma non rientra nei piani della società inglese, per la Lazio sarebbe un occasione fondamentale da non perdere.

Felipe torna a casa

Secondo il Corriere dello Sport i dirigenti della Lazio starebbero fissando un incontro per parlare con la società inglese. Per il giocatore sarebbe la Lazio sarebbe una destinazione gradita dopo la deludente esperienza con il Porto. Sarri conta di averlo presto nel suo 4-3-3, la Lazio spera di riabbracciarlo.