Calciomercato, si aspetta l’offerta giusta per dire addio ad un big

CALCIOMERCATO LAZIO CORREA – In questi ultimi giorni sembra sopito l’argomento cessioni. Del resto la lista dei giocatori di cui la società si priverebbe e la cui partenza potrebbe apportare un reale rimpinguamento delle casse biancocelesti si contano sulle dita di una mano. Anzi, forse meno. L’unico sacrificabile col quale incassare una grande somma risponde al nome di Joaquìn Correa. Il Messaggero ha fatto oggi il punto della situazione sulla possibile partenza del Tucu argentino.

Calciomercato Lazio, Correa può partire con l’offerta giusta

Le sirene inglesi sull’attaccante biancoceleste sembrano essersi temporaneamente silenziate. Ora in pole position per il Tucu ci sarebbe il PSG, che sta facendo mambassa sul mercato. Dopo Hakimi, il cui acquisto è in fase di ufficializzazione, il club parigino avrebbe puntato anche l’attaccante laziale. Lotito però chiede almeno 35-40 milioni: parte dei proventi sarebbero reinvestiti per portare l’assalto a Julian Brandt, il trequartista che è in cima alla lista del tecnico Sarri.