Gattuso vuole una Lazio sempre più competitiva e chiede di più anche a Cancellieri. Il talento c’è, ora serve la svolta: l’esterno è chiamato a conquistarsi nuovamente spazio e fiducia.

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Gattuso non si accontenta: Cancellieri chiamato alla svolta

La Lazio vuole continuare a volare e Gattuso cerca nuove risorse per alimentare le ambizioni biancocelesti. Tra gli obiettivi dell’allenatore c’è la crescita di Cancellieri, scivolato in panchina dopo l’esplosione di Isaksen. «Ha bisogno di fare uno switch», ha dichiarato Rino, sottolineando il potenziale dell’esterno e la necessità di migliorare sotto porta. Un messaggio chiaro, arrivato dopo l’amichevole contro il Mgarr United, decisa proprio da una rete di Cancellieri.

Gattuso cerca certezze sulle fasce: duello aperto tra Cancellieri e Isaksen

Gattuso vuole esterni capaci di fare la differenza, sia dal primo minuto sia a gara in corso. Sulla sinistra il recupero di Gudmundsson offre nuove alternative, mentre a destra si gioca il duello tra Cancellieri e Isaksen. I due si sono alternati a causa dei rispettivi problemi fisici: prima il danese, fermato dalla pubalgia, poi Cancellieri, frenato da una brutta caduta a Ibiza che gli ha procurato una ferita al ginocchio destro, suturata con 15 punti. Un imprevisto che ha cambiato gli equilibri sulla corsia destra.

Cancellieri, lo stop nel momento migliore: ora serve ripartire

Fuori contro il Monza e ancora indisponibile nel turno infrasettimanale con il Sassuolo, Cancellieri ha ritrovato la convocazione soltanto per la sfida con il Parma, senza però scendere in campo. Lo stop è arrivato proprio nel momento in cui l’esterno sembrava aver trovato continuità e fiducia, soprattutto sul piano mentale. Un contrattempo che gli ha fatto perdere terreno nelle gerarchie, favorendo contemporaneamente l’ascesa di Isaksen, diventato ormai il titolare sulla corsia destra. Per Cancellieri, però, le opportunità non mancano: anche partendo dalla panchina può rivelarsi decisivo. Al Maradona ne ha avuto la possibilità, quando Belahyane lo ha servito dopo una lunga progressione palla al piede, ma il suo sinistro, troppo debole e centrale, è stato facilmente bloccato da Milinkovic. Un’occasione importante, che con maggiore cattiveria avrebbe potuto trasformarsi nel colpo del ko per il Napoli.

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