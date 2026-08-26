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Cataldi ai box, ma non abbandona la squadra: il gesto dal Dall’Ara

Published

2 ore ago

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Cataldi presente Bologna Lazio

Nonostante l’infortunio che gli impedirà di tornare a breve sul campo, Danilo Cataldi non ha voluto far mancare la propria vicinanza ai suoi compagni alla Lazio: per questo motivo, in occasione della sfida contro il Bologna, ha trovato comunque un metodo per essere presente a supporto della squadra.

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Cataldi presente al Dall’Ara nella partita della Lazio contro il Bologna

Come riporta il Messaggero, Danilo Cataldi era infatti presente nella tribuna del Dall’Ara per assistere alla partita dello scorso lunedì pomeriggio tra Bologna e Lazio. Una scelta per restare vicino ai compagni e al mister anche nel momento del difficile esordio in Serie A, a una settimana di distanza dal pesante ko contro il Mantova. Solo al termine della partita ha preso il volo per Barcellona, dove era in programma l’appuntamento con il prof. Cugat per approfondire le sue condizioni mediche, che comunque gli richiederanno altri 45-50 giorni di stop.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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