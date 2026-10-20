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Chioffi: “Ragionare al plurale e stile da Premier, ecco la strategia del disturbo di Gattuso”

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2 ore ago

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Stefano Chioffi, sulle colonne del Corriere dello Sport, ha scritto un lungo editoriale nel quale ha tratteggiato le caratteristiche di quella che lui ha definito la “strategia del disturbo” di Gattuso: ecco le sue parole.

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L’editoriale di Chioffi sulla “strategia del disturbo” della Lazio di Gattuso

Bellezza del ragionamento plurale, condiviso, fondato sul riconoscimento reciproco, e uno stile da Premier League. Su questo doppio binario, scrive Chioffi, si sta muovendo la Lazio di Gennaro Gattuso. Una squadra inizialmente sommersa, impantanata nelle sabbie mobili dell’incertezza, logorata da un ambiente diviso al proprio interno e in rotta di collisione con la società. Poi, invece, inaspettata e meravigliosa, la rinascita.

Una Lazio che non ha paura di sacrificarsi, lottare, sporcarsi le mani, senza però mai rinunciare al gioco, alla produzione offensiva, alla costruzione ragionata. Questa è una squadra nella quale convivono diverse anime e diversi approcci, istinto e lucida preparazione, improvvisazione e calcolo spietato della giocata. Diciannove punti in sette giornate, evidenzia Chioffi, ben quattordici gol con otto giocatori differenti, segno e sintomo di una pluralità che funziona. Infine, ma non per importanza, le quattro vittorie consecutive in trasferta.

Rino vuole una Lazio in grado di crearsi le occasioni, non sfruttandole semplicemente estemporaneamente. Un calcio che richiede energia e ritmo ma, cosa più importante, fiducia reciproca. Provstgaard e Sutalo non hanno fatto rimpiangere Gila e Romagnoli, mentre Tavares è completamente rinato. Floriani è salito dalla Primavera, gavetta fuori in squadre minori e poi la consacrazione. Gattuso ha sconfitto la moda sgangherata e anacronistica delle etichette.

Il centrocampo simbolo della svolta concettuale

Scrive Chioffi: “Il centrocampo rappresenta il luogo della svolta concettuale. Frattesi sposta gli equilibri con gli inserimenti, Belahyane garantisce visione e sostanza, Taylor controlla e accelera. Dele-Bashiru aggiunge una qualità diversa: la potenza abbinata alla progressione, come dimostra lo strappo davanti a Bremer sul terzo gol”. E poi ancora: ” Isaksen è l’espressione di un’attesa che comincia a essere ripagata. Sta cercando di trasformare il talento in continuità: ha segnato al Monza e alla Juve, ha raggiunto una nuova dimensione che è stata sottolineata anche dal ct danese Riemer. La Lazio lo aveva scoperto tre anni fa nel Midtjylland. Ha insistito, l’ha sostenuto durante i passaggi a vuoto e gli infortuni. Ora Isaksen ha trovato una consapevolezza che gli mancava”.

Su Noslin, invece, il discorso è diverso: l’olandese ha un altruismo concreto. Protegge molto bene la palla, fa sponde, fa salire la squadra, lotta su ogni pallone, crea corridoi. Anche Zaccagni è rinato, evidentemente. Il 3-0 alla Juventus affonda le sue radici nel concetto di famiglia evocato da Gattuso dopo il capolavoro allo Stadium. “È una squadra che si diverte a essere scomoda, a sentirsi un’intrusa, a occupare lo spazio lasciato dai dubbi degli altri. Ha fatto del disturbo una strategia. Rino le ha tolto l’ansia dello scetticismo e le ha trasmesso il gusto di dare fastidio. In due mesi ha trasformato la Lazio nella variabile più pericolosa di questa prima parte del campionato”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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