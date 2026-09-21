Chioffi: “La coscienza dell’azzardo, la Lazio di Gattuso è scomoda”

Stefano Chioffi, nel suo editoriale apparso nell’edizione odierna sulle colonne del Corriere dello Sport, ha commentato l’inizio di stagione della Lazio di Gattuso, parlando di “coscienza dell’azzardo” e di una squadra che può diventare scomoda.

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L’editoriale di Chioffi sulla Lazio di Gattuso

Un editoriale lucido, chiaro nelle sue intenzioni, incisivo nel rappresentare una nuova realtà viva e vissuta a Formello. La Lazio di Gattuso è la parente lontanissima di quella vista lo scorso anno, con non poca sorpresa di molti osservatori. Va da sé che, tra mille difficoltà ed espedienti economici, rispetto allo scorso anno questa volta il mercato è stato fatto. La squadra, complessivamente, è più folta nei reparti, anche se dalle riserve c’è da aspettarsi di più.

Chioffi, però, pone l’accento su un cambio di interpretazione della partita da parte della Lazio. Non solo sfruttare lo spazio aperto, ma crearlo. Non dare una rappresentazione statica dei ruoli, ma dinamica e imprevedibile. Taylor viene incontro e costruisce, Belahyane protegge, Noslin si abbassa e svuota il centro, Cancellieri allunga, strappa e riduce, Zaccagni entra nel vivo della profondità, Frattesi riempie a centrocampo e filtra la difesa.

Una Lazio rinata, anche e soprattutto nei suoi giocatori che lo scorso anno erano relegati ai margini. Una Lazio “con la coscienza dell’azzardo” e che sta acquisendo “una cifra propria”. E’ proprio questa coscienza che può “renderla davvero pericolosa e scomoda”; la classifica racconta quanto raccolto, il campo sta spiegando ciò che questa squadra può diventare.

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