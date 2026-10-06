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La Lazio dalla parte di Ciucci: “Federico ragazzo dai forti valori, seguiamo le indagini”
Federico Ciucci, ragazzo della Lazio Primavera, è stato vittima di pestaggio al Flaminio dopo che era andato in difesa di una sua amica presa di mira da tre ragazzi; le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso, intanto la Lazio ha preso le difese del ragazzo.
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La Lazio difende Ciucci: ecco le parole della società
Queste le parole riportate nell’edizione odierna de Il Messaggero: “Federico è un ragazzo serissimo. Non solo un grande sportivo ma anche un giovane che tiene molto alla scuola e dai forti valori. Non si metterebbe mai in una situazione di pericoloso. Le indagini sul terribile episodio sono ancora in corso e, quindi, attendiamo di capire cosa sia accaduto”.
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