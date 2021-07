Correa atteso domani a Formello: il futuro è ancora incerto

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

CORREA LAZIO MERCATO – Il futuro di Joaquín Correa è ancora molto incerto. Nella giornata di domani l’attaccante argentino, fresco vincitore della Copa America, raggiungerà i compagni a Formello e sarà a disposizione di Maurizio Sarri. In società si continua a parlare di una possibile cessione di Correa per dare respiro alle casse del club ma la situazione non è per niente facile. Come riporta il Corriere dello Sport, nelle scorse settimane si era fatto vivo il Psg, che proponeva 20 milioni e il cartellino di Sarabia. Dopo l’iniziale corteggiamento Leonardo ha deciso di concentrarsi su altri obiettivi e la trattativa si è conclusa con un nulla di fatto. Al momento le uniche squadre che potrebbero presentare un’offerta per il numero 11 biancoceleste sono Arsenal, Everton e Tottenham.

La posizione di Sarri e i piani del club

Maurizio Sarri ha preso atto della scelta societaria ma intende valutare il giocatore argentino nel suo sistema di gioco e prima di partire per Marienfeld si confronterà con Correa. La cessione di Correa andrebbe a sbloccare il mercato in entrata della Lazio ma se non dovessero arrivare offerte Lotito avrebbe già in mente un piano b. Se il Tucu dovesse rimanere si lavorerà alle cessioni minori, i primi indiziati a partire sono Caicedo e Muriqi, uno dei due lascerà la capitale.