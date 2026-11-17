In attesa degli ultimi rientri dalle nazionali, i biancocelesti si preparano per Lazio Lecce, partita fondamentale per il proseguo del cammino, nella quale dovranno fare attenzione ad un giocatore in particolare, Lassana Coulibaly. Ecco perchè.

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Lassana Coulibaly: l’arma di Di Francesco per Lazio Lecce

Mezzala di quantità e qualità, ma anche possibile soluzione sulla trequarti, Coulibaly rappresenta un punto fermo nello scacchiere di Eusebio Di Francesco. La sua capacità di abbinare fisicità, dinamismo e inserimenti lo rende una pedina preziosa per gli equilibri del centrocampo salentino. Non a caso, il tecnico giallorosso ha sempre puntato su di lui, affidandogli un ruolo centrale nell’assetto della squadra. I numeri confermano il suo peso: 82 presenze con la maglia del Lecce, impreziosite da 6 gol e 3 assist. Un bottino che testimonia anche la sua capacità di incidere negli ultimi metri. Di Francesco, come riportato da Cds, ha parlato così del suo giocatore:

“Parliamo di un calciatore importantissimo per noi, che tra le altre cose era in grande forma sia fisica che mentale”.

Il precedente di Coulibaly in Lazio Lecce

La sfida dell’Olimpico avrà un significato particolare per il centrocampista maliano. Proprio contro i biancocelesti, infatti, Coulibaly aveva realizzato una rete decisiva nell’ultima giornata del campionato 2024/25, contribuendo alla conquista della salvezza del Lecce e togliendo clamorosamente la qualificazione europea alla Lazio, portando al termine l’avventura di Marco Baroni.

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