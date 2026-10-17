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Curva Nord in tour: i numeri lontano dall’Olimpico sono impressionanti

Published

27 minuti ago

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Curva Nord Lazio numeri trasferte

Il tifo organizzato della Lazio ha fatto un appello chiaro in vista della trasferta di Torino, ovvero sia quello di colorare il settore ospiti; il tour per lo stivale della Curva Nord continua, con i numeri lontano dall’Olimpico che sono impressionanti.

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Il tour della Curva Nord della Lazio e i numeri impressionanti lontano dall’Olimpico

Quest’anno la situazione, come scrive il CdS nella sua edizione odierna, è diversa, perché le partite lontano dell’Olimpico sono le sole a disposizione per manifestare la vicinanza al gruppo guidato da Gattuso. A Bologna erano stati 3.500 i sostenitori biancocelesti, con il settore esaurito. A Udine circa 2.400, di cui 1.310 nel settore dedicato ai tifosi avversari. A Venezia circa 1.000, con tutti i 500 posti destinati agli ospiti occupati.

Adesso Torino: 2.099 biglietti su 2.099 acquistati. Quattro trasferte, quattro sold out. Domani torneranno anche i gruppi organizzati. Niente scenografie, per rispetto della protesta juventina, ma bandiere, sciarpe, stendardi e cori per la Lazio. L’obiettivo è portare all’esterno quella curva che da mesi manca all’Olimpico. 

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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9 Frosinone 10 6
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13 Lecce 6 6
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