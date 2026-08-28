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INTERVISTE

D’Alessandro sul passaggio alla Roma: “Ognuno ha la carriera che merita”

Published

3 ore ago

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D'Alessandro intervista Lazio Roma

Marco D’Alessandro, in un’intervista ai taccuini del Corriere dello Sport, è tornato a parlare del passato, e del clamoroso trasferimento dalla Lazio alla Roma di vent’anni fa. Ecco le sue parole.

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Le parole di D’Alessandro nell’intervista sul passaggio dalla Lazio alla Roma

“Ora sono cresciuto e sono un’altra persona, ma alla fine ognuno ha la carriera che merita. Però so bene quanto per i ragazzi sia importante fare le scelte giuste ed essere consigliati bene. Ad esempio Liberali, che considero un talento grandissimo, ha fatto bene ad andare a Como da Fabregas. E Cisse è uno giusto per il Milan, può diventare un top player. Ha bisogno solo di fiducia. I talenti in Italia ci sono, basta solo farli giocare. Tutti lo dicono, in pochissimi lo fanno. Io sono uno pratico: sei bravo, giochi”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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