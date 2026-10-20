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Damascelli: “Contestatori Lotito? Fedifraghi che si sono mozzati gli attributi per dispetto alla consorte”

Published

1 ora ago

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Tony Damascelli, nel suo editoriale su Il Giornale, parlando di Lazio e del grande avvio di stagione di Gattuso, è tornato a punzecchiare i tifosi biancocelesti in aperta contestazione con Lotito: ecco le sue parole.

Leggi anche: La Lazio vola, ma i media non lo raccontano (o poco): l’editoriale di Recanatesi

L’editoriale di Damascelli sulla Lazio e la contestazione a Lotito

“La Lazio prima in classifica, a fianco dell’Inter, fa strano a chi osserva il football con gli occhiali da sole e non da vista, si aspetta che prima o poi si svegli dal sogno che tale non è affatto, i contestatori di Lotito, quelli che disertano l’Olimpico, per non foraggiare il presidente, stanno maledicendo il giorno in cui hanno deciso l’ammutinamento, seguono, da remoto, la squadra, tifano a denti stretti, sono fedifraghi che si sono mozzati gli attributi per dispetto alla consorte.

Lotito prosegue la sua storia da uomo solo al comando, ha commesso errori, deve riequilibrare il bilancio, ama il potere politico che lo ha reso senatore, la Lazio riempie il suo orgoglio, pronuncia frasi latine ma non certo per captatio benevolentiae, smaschera con toni pesanti gli ultras violenti, non piace alla gente che frequenta circoli e cafonal vari, dentro questo circo romano la Lazio vive solitaria, per il momento incontaminata, addirittura guardando dall’alto in basso la Roma degli americani”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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