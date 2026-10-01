Celebrata la rinascita con tanto di video dei suoi sprint sui social, il campo poi ha sempre la priorità; questa sera, giovedì 1 ottobre, in Nations League si sfideranno Danimarca e Portogallo, Nazionali che vedranno contrapposti da una parte e dall’altra Isaksen e Provstgaard e Nuno Tavares.

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Isaksen e Provstgaard sfidano Tavares: spazio a Danimarca Portogallo

Da una parte i due danesi, con Isaksen in gol contro il Galles e Provstgaard che sta crescendo anche in Nazionale, e dall’altra Nuno Tavares. Una sfida di Nations League tutta a tinte biancoceleste. Il terzino cerca spazio, fino a questo momento non ne ha accumulato a sufficienza ma davanti ha un mostro di bravura e forza come Nuno Mendes. Il laziale, in ogni caso, proverà a entrare in corsa e dare il suo contributo; è stato messo negli ultimi 11 minuti della sfida contro il Galles, per poi rimanere in panchina contro la Norvegia.

Stasera una nuova gara e una nuova possibilità per mettersi in mostra. I laziali, al contrario, vorrebbero metterlo in una teca. L’esplosione con Baroni, poi i tanti infortuni e infine il feeling mai scattato del tutto con Sarri. Ora è il momento per ripartire, anche in Nazionale.

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