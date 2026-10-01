NOTIZIE
Isaksen e Provstgaard sfidano Tavares: spazio a Danimarca Portogallo
Celebrata la rinascita con tanto di video dei suoi sprint sui social, il campo poi ha sempre la priorità; questa sera, giovedì 1 ottobre, in Nations League si sfideranno Danimarca e Portogallo, Nazionali che vedranno contrapposti da una parte e dall’altra Isaksen e Provstgaard e Nuno Tavares.
Leggi anche: Un fantasista 2008 nel mirino della Lazio: chi è Busiello, il talento che incanta Formello
Isaksen e Provstgaard sfidano Tavares: spazio a Danimarca Portogallo
Da una parte i due danesi, con Isaksen in gol contro il Galles e Provstgaard che sta crescendo anche in Nazionale, e dall’altra Nuno Tavares. Una sfida di Nations League tutta a tinte biancoceleste. Il terzino cerca spazio, fino a questo momento non ne ha accumulato a sufficienza ma davanti ha un mostro di bravura e forza come Nuno Mendes. Il laziale, in ogni caso, proverà a entrare in corsa e dare il suo contributo; è stato messo negli ultimi 11 minuti della sfida contro il Galles, per poi rimanere in panchina contro la Norvegia.
Stasera una nuova gara e una nuova possibilità per mettersi in mostra. I laziali, al contrario, vorrebbero metterlo in una teca. L’esplosione con Baroni, poi i tanti infortuni e infine il feeling mai scattato del tutto con Sarri. Ora è il momento per ripartire, anche in Nazionale.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI21 ore ago
Cataldi si ferma ancora ma non vuole abbandonare i compagni
-
NOTIZIE2 giorni ago
Lotito in Campidoglio per il Flaminio: ecco i prossimi passi
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Marusic, prossima settimana decisiva: si punta il Monza ma con prudenza
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Rovella, ancora edema al polpaccio: si teme un posticipo per il suo rientro