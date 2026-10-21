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Dele-Bashiru in gol: il nigeriano un’arma in più per Gattuso

Published

4 ore ago

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Dele Bashiru Lazio Gattuso

Il centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru è tornato in auge dopo l’infortunio grazie ad uno splendido gol che ha messo i sigilli sulla vittoria biancoceleste a Torino, facendo tornare i tifosi a cantare il suo coro, dopo un inizio stagione non facile per il classe 2001.

Leggi anche: Rambaudi: “La Lazio per restare là davanti deve cambiare mentalità”

Dele-Bashiru torna e segna: l’arma in più a disposizione di Gattuso

Il centrocampista della nazionale Nigeriana aveva giocato titolare nelle prime due uscite stagionali: la serata di Coppa Italia col Mantova e la prima giornata in trasferta a Bologna. Poi l’infortunio e i gol di Frattesi. Tornato contro il Monza, ha dato prova della sua fisicità e una mano importante alla squadra, in una fase complicata della partita.Allo Juventus stadium subentra a Taylor e fa uno splendido gol, incrociando alle spalle di Vicario dopo una rincorsa partita da metà campo.

Dele-Bashiru c’è!

Come riportato dal Messaggero, con questo gol il centrocampista lancia un chiaro segnale a mister Gattuso che c’è anche lui. Dopo una stagione molto difficile, anche Dele Bashiru è pronto a rimettersi in gioco.

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