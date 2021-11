Delusione azzurra

ITALIA QUALIFICAZIONI QATAR 2022 – A Belfast l’Italia delude e mette seriamente in bilico la qualificazione a Qatar 2022. Lo zero a zero contro l’Irlanda del Nord non può bastare, la Svizzera con un secco quattro a zero sulla Bulgaria vola al mondiale. Gli azzurri di Roberto Mancini, ora, sono appesi a un filo, la partecipazione al Mondiale ce lo si giocherà a marzo.

Italia appesa a un filo

Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo quattro anni sembra di rivivere lo stesso incubo. Saranno i playoff, ancora una volta, a decretare quale sarà il futuro dell’Italia. Oltre alla gara di ieri, rimane l’amaro in bocca per il pareggio contro la Bulgaria e i due rigori sciupati da Jorginho nelle due gare con la Svizzera. Poche idee e poche occasioni create, così la strada sarà breve. Nel post-partita il tecnico azzurro si è mostrato fiducioso per le partite di marzo. Ora l’attesa è per fine novembre quando si scoprirà l’avversario della semifinale playoff.

