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La difesa è un muro: il dato che riporta indietro di vent’anni

Published

3 ore ago

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Difesa Lazio numeri record

L’avvio eccezionale della Lazio in campionato, prima a pari merito alla maxi sosta, è anche il risultato della seconda miglior difesa della Serie A: i numeri da record confermano che un reparto così efficace i biancocelesti non lo avevano da vent’anni.

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Difesa da record: i numeri del reparto arretrato della Lazio riportano indietro di vent’anni

Appena tre gol subiti in 450 minuti, e tre clean sheet su cinque gare totali. Questi i numeri della Lazio che la collocano al secondo posto dei migliori reparti arretrati della Serie A per gol subiti: solo l’altrettanto sorprendente Cagliari di Pisacane ha fatto meglio, venendo perforato due volte. Un dato eccezionale che riporta la difesa biancoceleste indietro di vent’anni, sottolinea La Gazzetta dello Sport: correva infatti la stagione 2006-2007, con Delio Rossi in panchina, quando la Lazio riuscì a far registrare per l’ultima volta tre clean sheet nelle prime cinque giornate, subendo tre gol. A fine anno arrivò il terzo pesto, con la conseguente qualificazione in Champions League, obiettivo su cui Gattuso metterebbe la firma.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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