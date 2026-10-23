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RASSEGNA STAMPA

Il muro biancoceleste reinventato da Rino: da qui non si passa

Published

3 ore ago

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difesa Lazio rivoluzione Gattuso

Le vicissitudini del mercato estivo hanno dato luogo a una rivoluzione nella difesa della Lazio; Gennaro Gattuso, allora, ha ricostruito la muraglia a protezione di Mandas, altra novità rispetto alla scorsa stagione, facendo affidamento a tre volti nuovi sui quattro che compongono la linea difensiva.

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La rivoluzione della difesa della Lazio targata Gattuso

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la Lazio di Gattuso non è solo attacco, ma anche difesa. I numeri del reparto arretrato, d’altronde, sono da Champions League: quattro gol subiti e altrettanti clean sheet in quattro gare. Eppure, “Ringhio” in estate ha dovuto fare i conti con addi pesanti di pilastri del reparto, come Gila, Romagnoli e Provedel. Così, dopo non aver esitato nell’affidare la porta a Mandas, di ritorno dal Bournemouth, si è reinventato la muraglia difensiva affidandosi a tre volti nuovi, oltre al solito Nuno Tavares, tornato a brillare sull’out di sinistra.

Innanzitutto, è partito dalla promozione a titolare indubbio di Oliver Provstgaard, nella posizione che era di Romagnoli. Al suo fianco ha collocato in un primo momento Danilho Doekhi, salvo poi puntare su Josip Sutalo quando l’olandese è finito ko. A destra, l’infortunio di Marusic ha costretto a lanciare Romano Floriani Mussolini, che ha dato risposte convincenti, meritandosi la titolarità. E alla fase difensiva non manca il supporto degli altri reparti, da Zaccagni, che si trasforma in un terzino aggiunto, a Pinamonti, disposto a sacrificarsi, fino a Belahyane, l’equilibratore che si abbassa tra i due centrali.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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