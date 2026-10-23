RASSEGNA STAMPA
Il muro biancoceleste reinventato da Rino: da qui non si passa
Le vicissitudini del mercato estivo hanno dato luogo a una rivoluzione nella difesa della Lazio; Gennaro Gattuso, allora, ha ricostruito la muraglia a protezione di Mandas, altra novità rispetto alla scorsa stagione, facendo affidamento a tre volti nuovi sui quattro che compongono la linea difensiva.
LEGGI ANCHE: Bucchioni: “La Lazio è il capolavoro di Gattuso”
La rivoluzione della difesa della Lazio targata Gattuso
Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la Lazio di Gattuso non è solo attacco, ma anche difesa. I numeri del reparto arretrato, d’altronde, sono da Champions League: quattro gol subiti e altrettanti clean sheet in quattro gare. Eppure, “Ringhio” in estate ha dovuto fare i conti con addi pesanti di pilastri del reparto, come Gila, Romagnoli e Provedel. Così, dopo non aver esitato nell’affidare la porta a Mandas, di ritorno dal Bournemouth, si è reinventato la muraglia difensiva affidandosi a tre volti nuovi, oltre al solito Nuno Tavares, tornato a brillare sull’out di sinistra.
Innanzitutto, è partito dalla promozione a titolare indubbio di Oliver Provstgaard, nella posizione che era di Romagnoli. Al suo fianco ha collocato in un primo momento Danilho Doekhi, salvo poi puntare su Josip Sutalo quando l’olandese è finito ko. A destra, l’infortunio di Marusic ha costretto a lanciare Romano Floriani Mussolini, che ha dato risposte convincenti, meritandosi la titolarità. E alla fase difensiva non manca il supporto degli altri reparti, da Zaccagni, che si trasforma in un terzino aggiunto, a Pinamonti, disposto a sacrificarsi, fino a Belahyane, l’equilibratore che si abbassa tra i due centrali.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Cagliari
|13
|6
|8
|Juventus
|11
|7
|9
|Napoli
|10
|7
|10
|Atalanta
|9
|7
|11
|Lecce
|9
|7
|12
|Sassuolo
|8
|7
|13
|Torino
|7
|6
|14
|Bologna
|5
|7
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Udinese
|4
|7
|18
|Genoa
|4
|7
|19
|Fiorentina
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Cataldi scalpita, pronto al debutto: può entrare a gara in corso
-
NOTIZIE23 ore ago
Progetto Flaminio, il nodo della pensilina: i problemi rilevati
-
INFORTUNATI2 ore ago
La tabella per il recupero di Marusic: si attendono novità
-
INFORTUNATI3 ore ago
Semaforo arancione per Rovella: lesione superata ma il recupero resta lontano