Una difesa da Champions: i numeri non mentono

Porta chiusa a doppia mandata e difesa blindata, la Lazio vanta il terzo reparto arretrato della Serie A, con numeri da Champions League: le statistiche lasciano ottimisti.

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Lazio, i numeri della difesa fanno sorridere: statistiche paragonabili solo agli anni chiusi con la qualificazione in Champions League

È una Lazio garibaldina quella che si è vista in campo nelle prime sei di campionato e capace di conquistarsi con la forza il primo posto, in coabitazione con l’Inter. Sì, perché quando il piede si alza dall’acceleratore la difesa apre il fianco agli attacchi avversari, che trovano… Mandas. Come riporta il Corriere dello Sport, il reparto arretrato è riuscito a limitare al massimo i danni, facendo registrare numeri da Champions League: 3 clean sheet e 4 reti subite in 6 partite. Statistiche mai registrate dalla Lazio dal 2004 in poi.

Soltanto le stagioni 2006-2007, con Delio Rossi in panchina, e 2019-2020, con Inzaghi al comando, avevano fatto registrare numeri simili, entrambe stagioni concluse con la qualificazione in Champions League. Lo scorso anno i gol subiti nelle prime sei di campionato erano stati 7; l’anno ancora prima 10 con Baroni; 8 nell’anno delle dimissioni di Sarri; 5, infine, nell’anno del secondo posto. L’unico inizio migliore lo si è registrato nel 2001-2002, con appena 3 gol subiti nelle prime 6 partite; tuttavia, i punti conquistati in Serie A erano solo 7.

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