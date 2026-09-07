Lazio, battuta la concorrenza per Diogo Leite: ecco i club che erano in pressing sul portoghese

La Lazio ha battuto sul tempo la concorrenza accaparrandosi così, dopo 9 mesi di tira e molla, le prestazioni di Diogo Leite; sul portoghese, infatti, oltre ai biancocelesti, erano presenti diversi club. Ecco quali e quanti erano.

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Battuta la concorrenza per Diogo Leite: ecco i club che erano interessati oltre la Lazio

Come rivela Il Messaggero nella sua edizione odierna, sul centrale di difesa portoghese erano presenti anche altri club, italiani e stranieri. È stato registrato infatti il timido interesse nelle ultime settimane, di Borussia Monchengladbach, Eintracht Francoforte e qualche club dell’Arabia Saudita, oltre ai sondaggi in extremis di Torino e Milan.

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